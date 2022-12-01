小學今起可全日實體課　小一生終可體驗在校午膳【短片】 (18:42)

新冠疫情以來，小學今日起可全日返學上實體課，相關學校要有7成學生接種兩針新冠疫苗滿14天，經教育局批准。保良局黃永樹小學恢復全日課後，放學時間由原本下午約1時，延遲至3時半。

該校午膳時段12時許開始。在小一課室，校方安排多名家長義工入課室派飯。小一生今日首次在校午膳，多名學生舉手示意開不到飯盒，請義工幫忙撕開。小一生李同學說，昨晚特意準備好食飯餐具，期待全日返學。小六生劉同學說，昨晚提早睡覺並做好心理準備，因為已隔數年沒全日返學，稱終於再次可在課室午飯，見同學「真面目」。

教育局上月放寬措施，在《學校健康指引》刪去書桌和餐桌安裝隔板的規定，校長陳瑞良表示，現時課室每個座位仍然設有透明隔板，希望「有多個安全保障」。

陳校長又稱，校方特意調整全日制時間表，安排逢星期三提早於下午1時放學，助學生更易適應，又確保家長有足夠時間與子女相處。他說，已與教師團隊協調，建議教師勿因上學時間延長，將功課倍增。他又指，隨新冠疫情發展，社會逐漸回復正常，「校園生活一樣，課程都一樣，如果能早些回復（正常），也可讓師生和家長早些重新適應生活節奏，我們覺得（全日返學）宜早不宜遲」。