或與初選案審期重疊　官准鄒家成涉衝擊立法會案分拆審訊 (18:14)

2019年七一有示威者衝擊立法會大樓，涉35+初選案現正還押的鄒家成，連同劉頴匡共14人被控暴動等罪，案件在明年5月開審。鄒家成今天（12月1日）在區域法院提訊，控方表示，因應初選案於明年1月30日展開為期90天審訊，預料直到6月至7月，遂申請將鄒和其餘被告分拆案件審訊，辯方沒有反對，申請獲法官高勁修批准。鄒涉及七一立法會案將另排期至明年10月16日開審，審期為15天，並於9月4日進行審前覆核。
控方庭上透露，本案共有34名控方證人，包括7名立法會職員、2名政府職員、2名市民及1名指紋專家，呈堂片段涉及立法會閉路電視和傳媒影片，總共約長43小時，審訊期間播放則需時8天。
案件原本共有14名被告，即城大編委記者黃家豪、學生羅樂生、運輸工人何俊諺、「佔旺女村長」畢慧芬、港大學生會前會長孫曉嵐、「佔旺畫家」潘浩超、網媒記者馬啟聰、藝人王宗堯、地盤工人沈鏡樂、劉頴匡、吳智勇、范俊文、鄒家成及林錦均。
14人被控於2019年7月1日，在立法會綜合大樓參與暴動，其中林錦均另被控一項刑事損壞罪；除鄒家成及林錦均外，其餘被告均被控於同日進入或逗留在會議廳範圍。劉頴匡早前表示將認罪，其餘13人表明不認罪，案件於明年5月29日開審，同日處理劉頴匡的認罪答辯。