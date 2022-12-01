或與初選案審期重疊　官准鄒家成涉衝擊立法會案分拆審訊 (18:14)

控方庭上透露，本案共有34名控方證人，包括7名立法會職員、2名政府職員、2名市民及1名指紋專家，呈堂片段涉及立法會閉路電視和傳媒影片，總共約長43小時，審訊期間播放則需時8天。

案件原本共有14名被告，即城大編委記者黃家豪、學生羅樂生、運輸工人何俊諺、「佔旺女村長」畢慧芬、港大學生會前會長孫曉嵐、「佔旺畫家」潘浩超、網媒記者馬啟聰、藝人王宗堯、地盤工人沈鏡樂、劉頴匡、吳智勇、范俊文、鄒家成及林錦均。

14人被控於2019年7月1日，在立法會綜合大樓參與暴動，其中林錦均另被控一項刑事損壞罪；除鄒家成及林錦均外，其餘被告均被控於同日進入或逗留在會議廳範圍。劉頴匡早前表示將認罪，其餘13人表明不認罪，案件於明年5月29日開審，同日處理劉頴匡的認罪答辯。