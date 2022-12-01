前中大學生會長蘇浚鋒被控煽惑投白票　爭議控罪違憲針對政見 (18:12)

審訊首先處理控罪是否合憲，辯方稱若法庭裁定控罪合憲，被告蘇浚鋒（22歲）將會認罪。同案的陳星（58歲）則早前已認罪，判囚兩個月，緩刑18個月。

辯方大律師詹鋌鏘陳辭指，投白票合法，是和平理性地表達意見，但控罪似乎要阻止巿民投白票，扼殺透過數據反映公眾意見的機會，而法例不應懲罰巿民鼓勵他人做合法的行為。辯方強調，避免政府尷尬不是立法的合法目的，更是收窄言論自由。

辯方續指，特首選舉亦有流選機制，確保當選者有一定的認受性，而流選後僅安排重選，不會破壞選舉，故公開呼籲投白票只是正常表達意見；除特首選舉外的其他選舉，沒有最低得票要求，投白票不會導致流選，呼籲投白票並不能操縱選舉。

控方則陳辭指，選舉的目的是選出賢能者擔任公職，規管煽惑投白票是為確保選舉「有序、合法」地進行，有合法立法目的，而巿民是否投票或投白票是個人意願，不能與煽惑他人「混為一談」。又強調煽惑行為會破壞選舉，故須立法禁止，保障選民的選舉及被選舉權。