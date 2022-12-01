江澤民逝世｜內地生淚稱「內心只有江主席」　部分弔唁者獲旅遊巴接送 (18:03)

內地來港攻讀博士的張先生到場簽寫弔唁冊，受訪期間一度落淚。他說江澤民是他一直都喜歡的領導人，對個人影響非常大，指江是工程系畢業，故自己至少亦朝着工程專業發展。他認為江個性鮮明，有強大個人魅力，慬多國語言，像一名爺爺，「我內心只有江主席」。被問到江的爭議事件，他說「我們不知道百分之百的事實」，領導人必定有其原因才作出決定，不論中國媒體及西方媒體都會有「傾向性的報道」，不能通過單方面資料來判斷對錯。

30多歲的鄭先生帶同7歲的兒子到場。他表示，從新聞得悉江離世，故希望到場「盡一點心意」，他讚揚江澤民在改革開放及入世貿貢獻良多，由以前「一窮二白」，走到目前經濟盛况，又指是兒子主動向他請求到場。鄭小朋友表示，對國家發展很大貢獻，形容對江的離世感到心情沉重，「因為佢死亡，我對佢有印象說係幫咗國家做好多嘢」。

有年長的弔唁者表示「跟社團來」，但記者採訪期間突然被一名中年男士阻止，其後帶走受訪者。記者現場觀察，有部分弔唁者獲旅遊巴或私家車接送離開。