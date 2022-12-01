本港新冠感染個案持續急升　政府指不適合放寬社交距離措施 (17:55)

醫務衛生局副局長李夏茵表示，目前疫情趨勢未有下跌，但亦不能預計確診個案會否再上升，指現時本港公營醫療系統仍可承受。被問到會否再次收緊防疫措施，李夏茵回應指，目前仍有空間觀察情況，暫時未須收緊相關措施。她又指，如公營醫院不能接受新症或大量調整醫療服務，以處理新冠病人，當局屆時會考慮收醫相關措施，但她強調「冇人想走回頭路」。她又認為以現時疫情趨勢，暫時不適合放寬社交距離措施及口罩令，重申戴口罩能減低感染風險，期望市民能配合。

另外，過去一周的輸入個案則較平穩，維持約4%入境人士確診。對於當局會否考慮放寬入境防疫措施，李夏茵則指，隨入境人士數字增加，即使入境感染個案一直維持4至5%，淨增長數字亦會上升。她稱，現時本地感染個案急升，若放寬相關入境措施，有機會引入更多新變異病毒株。而一老一幼保護力較弱，故若放寬入境措施，或會對他們健康有相當大的威脅。

醫管局港島西醫院聯網副顧問醫生（兒童及青少年科）邵嘉嘉表示，現時有逾70名11歲以下感染新冠病毒的兒童於公院留醫，一名5歲男童於周一（28日）確診，出現腦水腫，現時在威爾斯親王醫院深切治療部留醫，情况危殆。該男童已接種1針復必泰。

邵嘉嘉表示，小朋友衛生及遵守防疫措施意識較低，有較高傳播及感染風險，認為接種疫苗仍是保護兒童群體的最好方式，但現時兒童接種率較低，強調若兒童一旦感染新冠病毒，或會出現腦炎、哮喘症等嚴重併發症，康復後亦有可能出現後遺症，呼籲家長盡快安排為兒童接種新冠疫苗。

至於流感，歐家榮表示，現時本港流感病毒的活躍度仍維持在低線水平以下，未有迹象顯示本港已進入流感季節，防護中心會持續監測情况。而醫管局呈報一宗3歲男童感染流感個案，現時在香港兒童醫院留醫，情况危殆。當局憂未來將面臨新冠病毒及流感病毒雙重夾擊，呼籲家長帶小孩完成接種兩種疫苗。