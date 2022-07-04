無業漢以裸照要脅前女友做「性奴」兼收錢囚30個月　官斥被告性觀念扭曲 (17:49)

勞官引述求情指，被告陸浩文（現23歲）為任職IT支援人員，他患癡肥和哮喘，有礙運動，平時在家中打機和奏中樂；案發時20歲的被告和15歲的初戀女友事主X拍拖後，發現與她難以相處，他一時衝動犯案。

創傷報告指出，X的負面情緒隨着時間淡化。心理報告顯示，被告為人內向，因外貌而極度自卑，他渴望親密關係及不懂與異性相處，性需要未能滿足，他從侵犯X滿足自己，被告滿腦性慾，而且性觀念扭曲，重犯機會中等至偏高。

勞官判刑時表示，涉案罪行非常嚴重，須即時判監；被告沒有精神和心理問題，自卑及缺乏兩性相處技巧等不是藉口。勞官續指，X在被告要求下，曾經不情願地傳送裸照；被告逼X做其性奴，直至X年屆28歲，在住所為他口交和舔腳以羞辱X，並摸X胸部，歷時約5個多小時。

此外，被告先威脅X支付9000元，其後逐步遞增至1.5萬元，並要求X與他每月性交4次，再加至6次，勞官認為，被告對身為學生的X，作出金錢和性要求是苛刻。被告犯案行為持續逾5個月，而且他變本加厲，不接納他衝動犯罪，而是精心策劃，對X造成剝削。勞官考慮到整體量刑原則，終判監禁30個月。