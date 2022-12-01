10人禁蒙面法生效翌日示威　一人改為認罪候判 (17:44)

10名被告為謝芷盈（案發時22歲，下同）、吳俊傑（16歲）、李苑瑩（21歲）、黃為瀚（31歲）、周貝家（33歲）、高家慧（17歲） 、13歲少年、陳振羚（31歲）、曾令兒（16歲）及學生蘇家揚（16歲）；周染疫未有出庭。

10人同被控一項暴動罪，13歲少年另被控在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毁或損壞財產罪；曾、蘇另被控管有物品意圖摧毁或損壞財產罪；除謝、吳、13歲少年，其餘7人被控使用蒙面物品。陳早前認罪；曾今承認暴動罪，謝則承認無牌管有無線電通訊器具罪。

案情指，2019年10月6日下午，軒尼詩道一帶被大批示威者佔據，有示威者拆掉鐵欄及執拾磚塊作為路障、在大廈外牆噴漆，亦有人放火點燃雜物及投擲汽油彈。警方設置防線後，示威者繼續佔據軒尼詩道及杜老誌道交界的行車路及行人路。下午近6時，警方開始沿軒尼詩道往銅鑼灣方向推進，展開驅散，並於軒尼詩道外拘捕示威者，包括曾令兒，她當時身穿灰雨褸、雙手戴有黑色手套及防曬手袖、頸掛過濾呼吸器。謝芷盈則稍後被捕，當時她戴鴨舌帽、手套等，另被搜出無線電收發器。