男警接連偷拍10名女子裙底　判12個月感化令 (17:40)

被告余健華（29歲）報稱警員。辯方早前求情指，被告從小的志願是成為警員，在學堂曾奪得傑出警員的獎項，他明白將失去喜歡的工作。此外，被告有向精神科醫生求醫，以尋求解決方法。

辯方今進一步求情指，感化及社會服務令報告顯示，被告對事件感到後悔，並獲家人支持，他日後願意接受專業輔導，冀可重新做人。

案情指，今年5月24日下午約1時半，5名警員在港鐵中環站A出口附近巡邏，其中一人發現被告偷偷尾隨一名女事主，遂上前尾隨他。當事主乘扶手電梯時，警員看到被告手持手機、鏡頭朝上，放在事主的裙底下方。另一名警員則在出口處攔截被告，被告情緒激動，又試圖逃跑，最終被4名警員合力制服。被告在警誡下稱「我一時諗歪咗，先用電話影個女仔裙底」，警方其後翻查被告手機，發現其餘9名不知名女子的裙底影像。