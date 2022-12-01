梁健輝案死因庭續審　受傷警上司稱曾讓救護車予另一傷者 (17:29)

死者梁健輝（終年50歲）的家屬未有旁聽或委派法律代表；有利害關係方為警務處長。

遇襲警員蘇敬祖的上司、警長文藝峰供稱，當晚約10時，他在崇光百貨外聽到有人大叫「有刀」，當時不清楚發生何事，其後看到一名男子手持某樣東西，向着其胸口位置前後移動。文又聽說蘇敬祖被刀刺傷，因兩人共事多年，遂立即前往東角道馬路，看到蘇躺在地上，藍色襯衫滿佈鮮血，文則在旁邊安慰他，更指蘇的眼睛呈半開合的狀態；蘇又一度說無法呼吸，感到很辛苦。

文續稱，當時有救護車到場，惟督察指要先讓給另一名無呼吸及脈搏的男傷者，最終蘇由另一架救護車送院。文又稱，感激救護員的用心照料，一度哽咽；又指要代表警隊感謝瑪麗醫院協助急救的周醫生及其團隊，形容「祖條命執得返，要多謝周醫生嘅協助」。

至於當日為死者急救的女督察潘煒琦供稱，她接到通知後，約晚上10時許到達崇光百貨，在門看到一名男子倒臥在血泊之中，具急救證書的她遂協助急救。潘稱，死者當時的反應指數非常低，身上有2個傷口，遂使用敷料為他按壓止血。他亦沒有呼吸脈搏，隨即為他施行心肺復甦法及使用心臟去顫器，但仍未有生命迹象。救護員到場後，潘則向他們交代死者的情况。

律敦治醫院急症室醫生劉兆基供稱，死者的左胸口有兩處分別約3厘米及4厘米長的傷口，並刺中肺部，亦有機會刺傷心臟，遂即時為死者進行胸腔引流。劉續指，引流的喉管內有430毫升的血液，另死者流在床上的血液亦多於500毫升，死者當時已流超過1公升的血液。劉稱，為死者電擊、用藥及輸血，並使用強心針，但仍沒有氣息，遂於當晚11時20分宣布死亡。劉又指，死者從未好轉，形容「可以講係一個死亡下嘅狀態」。

死因裁判官高偉雄問及，人體有5公升血液，惟死者失血超過1公升，存活機率是否很低？劉解釋，若然只是失血，及時送院仍可存活；惟傷及心臟，則「有血都無用」。

法醫劉衛國則供稱，死者的死因為胸部刺傷，傷口由利器造成。死者左前胸有兩處分別約3厘米的刺傷，兩邊傷口的末度鋒利尖銳，傷口的深度達9.5厘米。死者左前胸的兩處傷口，穿透胸壁、左肺、肋骨、心包、心臟、橫隔膜及肝臟，造成大量出血，刺傷心臟，影響心臟功能，引致死亡。