9人涉金鐘道衝突4人不認暴動罪　控方指憑衣着及被捕地點證干犯暴動 (17:19)

5名認罪被告為技術員梁德煌（案發時22歲，下同）、廚師朱廣華（31歲）、學生劉永健（21歲）、無業楊志豪（18歲）及程式工程師朱喬雋（23歲）。

同意案情指，當日下午約2萬名示威者於未獲警方批准下，由銅鑼灣崇光百貨外遊行往政總。4時許，約500名示威者在政總外夏慤道集結，有人向政總以巨型橡筋彈射硬物，投擲汽油彈擊中水馬，引起火種。

警方其後發射催淚彈和橡膠子彈，出動水炮車驅散，約5時半在金鐘道拘捕多名黑色裝束的被告。戴防毒面具的梁德煌被制服時，以用身軀撞向警署警長52744；朱廣華管有揚聲器和鐵板；劉永健攜有打火機，楊志豪和朱喬雋分別帶面罩和防熱手套。

不認罪4名被告為學生鄧頌城（20歲）、女教師林翠雯（32歲）、音樂人劉彥昭（36歲）及工程師林志豪（30歲）。控方指，鄧頌城、林翠雯帶備縮骨遮和護目鏡等物品；劉彥昭帶有頭盔和手套，他被拍攝到曾在附近馬路手持與其身高相若的長棍；林志豪則管有頸套和一張「香港人加油」海報。