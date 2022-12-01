江澤民逝世｜特首司局長及法官到中聯辦弔唁 (16:03)

根據聯合採訪片段，首先到場鞠躬者為特首李家超，其後依次為全國政協副主席梁振英、中聯辦主任駱惠寧、前特首林鄭月娥、國安公署署長鄭雁雄、中聯辦副主任盧新寧、陳冬、秘書長王松苗等、國安公署副主任李江舟、孫青野、外交部駐港公署、解放軍駐港部隊、特區政府全體司局長、紀律部隊首長（其中廉政公署由副廉政專員丘樹春代表）、行政會議成員、立法會議員（包括社福界議員狄志遠），同時段最後一批到場者為司法機構代表，包括多位法官，如終審法院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚；高等法院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長關淑馨、《國安法》指定法官兼總裁判官蘇惠德等。司法機構及終審法院昨晚凌晨亦隨政府部門做法，將網頁轉為黑白。

現場放有中央駐港機構及前特首所送的花牌，其中中央駐港機構的花牌均寫上「江澤民同志」，前特首林鄭月娥及曾蔭權的花牌則寫上「江澤民先生」。而兩名前特首董建華、曾蔭權；行會成員李國章、湯家驊、劉業強、文體及旅遊局長楊潤雄、財經事務及庫務局長許正宇、廉政專員胡英明則沒有於同時段到場。