大專生姦12歲自閉女童囚7年3個月　官指欺邊緣智商女童屬加刑因素 (11:48)

報稱學生的被告方嘉樂（現21歲）各一項強姦罪及非禮罪成。辯方求情指，審訊時可見事主是名「好活潑好可愛嘅女孩子」，創傷報告亦顯示事件對她帶來的創傷不算大，而被告沒有使用過分武力脅迫事主就範，案情較輕。

黎官判刑時則指，創傷報告顯示事主出現逃避及創傷後壓力症狀，她事後不斷浮現強姦過程及被告的面孔，令她無法專心上課及影響食欲，她覺得侵犯事件惡心，亦變得更警惕男性，事隔兩年仍刻意迴避事件；被告的心理報告則顯示他有能力分辨對錯，無戀童或其他異常性癖，評估其重犯機會中度，建議他接受治療，改善建立親密關係的技巧。

黎官續歸納三大加刑因素：事主案發時年僅12歲，更有智力問題，言語理解能力有限，不懂得保護自己，被告卻藉此欺負她；雖然本案只有一項強姦罪，但被告實質上插入4次，每次約5分鐘，有多於一次性交行為；被告沒有使用避孕套，令女童蒙受懷孕及感染性病的風險。

黎官接納被告無使用過多武力，但認為應歸咎於事主智力問題，使被告根本不須使用武力，終以5年為量刑起點，因加刑因素增至7年半，考慮他年輕無案底等求情因素，減刑3個月；非禮罪則判囚兩年4個月，兩罪同期執行，總刑期7年3個月。