灣仔金樂大廈火警釀兩死肇因有可疑　89歲死者胸口有刀傷 (12:12)

事發於凌晨3時許，冒出濃煙，火勢異常猛烈，警方接獲多名住客報警求助，部分住客走上天台暫避。消防接報到場開喉灌救，並架起雲梯向火場射水，約14名住客由煙帽隊協助疏散至安全位置，一名老婦吸入濃煙不適，經救護員治理後無礙。

火警約一小時後救熄，消防在起火單位內發現一名男子，當時已無呼吸脈搏，救護員利用自動心外壓機為他施救，惟送院經搶救後證實不治；稍後消防再於單位發現另一名全身燒焦男子，證實明顯死亡，遺體其後抬落地下，以帳篷遮蓋，現場消息指他胸口插上利刀。據大廈住客表示，起火單位住有一對父子，年邁老父有長期病患，不良於行，但脾氣暴躁，經常由兒子陪同往醫院覆診。

灣仔警區助理指揮官（刑事）警司冼國明指，起火單位內發現一名89歲姓劉的死者，當時他躺臥房間內，有利器在旁，頭部朝上，身體多處嚴重燒傷，胸口亦被利器割傷，有一條約2厘米的傷痕，當場證實死亡。另一名死者當時則位處單位洗手間，頭部向下，全身有多處燒傷，近胸口位置亦有一處1厘米的傷痕，送往律敦治醫院搶救後證實不治，兩名死者確實死亡原因有待調查。

冼國明表示，兩名死者為親戚關係，相信現場沒有第三者及任何爭執，並在案發現場發現兩罐助燃劑，須交由化驗所化驗。警方指現階段不排除任何可能性，案件暫時被列為火警及屍體發現案，由灣仔區重案組第一隊跟進案件。