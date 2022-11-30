前警員承認24項欺詐罪 包括訛稱兒子肝生蟲騙小姨借款近17萬元 (19:44)

被告代號為FSL。案情指，被告在2015至2016年期間，3度向警察儲蓄互助社作出3項貸款申請，惟未有申報向其他銀行或財務機構借取約342萬，繼而獲批44.4萬元貸款。

案情續指，2018年9月，被告致電小姨，提到兒子患肝病，須服不獲政府資助的自費藥物，否則會死亡。被告其後8度欺詐小姨，包括稱兒子「肝生蟲」，需自費買杜蟲藥，後再指大部分蟲已被殺滅，需進行激光手術殺掉餘下一條蟲，未幾蟲擴散至其腦部，須採用電療法，然而蟲待在腦部太久，其腦部發現一個孔，必須以手術修補，「否則腦漿會從鼻孔流出」。

被告又稱，及至手術成功，需為兒子買保肝藥，再指他及兒子均被診斷患有威爾遜症。小姨出於對外娚的關心，共借出16.9萬元。醫療報告顯示，兒子不曾患肝病，被告則有妄想症。

案情又指，2019年，被告在網上結識一名誤墮求職騙局的陳姓女子，訛稱可為陳追回被泄露的個人資料等，以及自己患癌，誘使陳交出6.2萬元。

之後，被告在網上結識了前女友，前女友曾將總值11萬元的首飾放在夾萬，被告稱內有「污糟嘢」不得打開，最終部分首飾遭被告拿走典當。被告又訛稱其前夫要與她爭撫養權，以及其銀行戶口有可疑交易，着她交出8張提款卡及信用卡，前女友其後發現多宗未授權交易，在案中連同首飾等共損失39.9萬元。