運輸工逼男童為他手淫並拍攝　判囚2年半 (17:35)

被告趙康勝（23歲）早前承認3項向16歲以下兒童作出猥褻行為，1項製作兒童色情物品及1項刑事恐嚇罪。

心理報告顯示，被告有反社會人格，另有偏向男童的孌童癖好，評估其重犯風險高，需接受治療及增強社交技巧，以建立健康的性生活。惟辯方指出，被告否認孌童，他近日嘗試結識異性，決心改善與異性的關係。辯方提到，被告的父親在他年幼時離世，致被告缺乏監管，他承諾日後不會重犯。

法官判刑時指，被告比事主X年長10歲，二人年齡差距不算大，本案不涉武力威嚇，但犯案時間足足橫跨9個月。雖X的父親拒為X索取創傷報告，但當時12歲的X相當年輕，不難想像X所受到的創傷，而從片段所見，X並不情願地為被告手淫，且感到羞恥。

法官指，就製作兒童色情物品而言，無證據顯示被告有意發布X為被告手淫的影片，相信他或留待日後自用。至於刑恐方面，雖被告沒有向X發送涉事影片，但深信X看到被告的訊息，定必會憶起影片，因此不減本案嚴重性。

法官提到，被告每次犯案後會向X贈送金錢或禮物，利用X滿足其性快感，而被告的12項案底中，兩項與本案類同，均屬本案的加刑因素。除認罪扣減外，沒有進一步減刑，總刑期為30個月。