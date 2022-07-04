涉扮中醫師向客推銷中藥材　再以「錢」代「斤」欲收10萬元　銅鑼灣藥店3職員被捕 (17:13)

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官曾凱婷表示，事發時該名79歲長者欲在店內選購補健產品來改善體質，他準備以信用卡結帳時，有職員向他銷售中藥材，更訛稱為中醫師，指出事主有不同疾病的病徵，並建議透過服用中藥改善。

在職員積極遊說下，事主同意購買指定份量的中藥材，職員隨後將藥材磨粉，並替他刷卡結帳。在簽帳時事主方獲悉藥材總值超過10.7萬元，與預期金額相差近200倍。職員稱中藥材的價格單位以「錢」計算，並非事主理解的「斤」。店員更以中藥材已磨粉為由，強逼事主高價購買，事主拒絕並打算離開店鋪之時，有兩名職員上前阻止，又喝令他脫下手上名表。海關指涉事藥房過往曾遭人舉報。

海關提醒消費者購物時要光顧信譽良好的商戶，同時在購物前宜做好資料搜集，留意欲購買產品價格、用途等資料，特別在購買中藥材時應注意價錢牌上的價錢與價格單位，確定總價後再付款。