梁健輝刺警後自戕案死因庭開審　胞兄指二人少交流不知梁曾於《蘋果日報》工作 (13:52)

案件由死因裁判官高偉雄及3女2男的陪審團審理。死者梁健輝（終年50歲）的家屬未有旁聽或委派法律代表出庭，其哥哥則獲准匿名作供。法庭頒下匿名令，禁止傳媒披露死者哥哥的姓名、住址、以及可識別其身份的資料等。

庭上讀出死者哥哥X的供辭，他當晚收到警方來電，指死者涉及一宗案件，他身體受傷、情況危急，被送往律敦治醫院治理。X到達急症室時，死者已證實去世。由於事件受社會關注，故家人低調處理死者的身後事，死者的遺體於同年7月22日火化。

X形容，死者性格內向，甚少與朋友交往或外出，嗜好為閱讀、砌模型及音響。死者性格勤力及成熟，讀書時在父親的塑膠花廠作暑期工賺取外快。死者完成會考後，在理大就讀機電工程專業文憑，但其後轉往恒管讀商業文憑，2年後畢業，從事會計。

死者約24、25歲時於澳洲墨爾本半工讀，獲取銀行金融學士後回港。惟死者未找到心儀工作，與家人產生磨擦，自此甚少談及自己的事情，曾獨自搬出外居住。X續指，死者於2008年搬回家與父母同住，但X未有同住，故只有節日聚會時才與死者見面。X稱，死者事發前未有異常，沒有經濟問題，亦不知道死者當日去向。