鄧炳強：近日示威再現「顏色革命」雛型　紙上寫領導人下台或危國安籲勿參與 (13:38)

被問舉白紙示威是否已經觸犯危害國安等相關罪行，鄧炳強稱要視乎情况及圖謀，指近日有人示威時舉起寫有要求領導人下台或批評濫權的字句，正是想顛覆政權，有可能違反國家安全。對於政府是否將現時的示威定性，鄧炳強未有正面回應，重申關注有人近日趁示威煽動針對中央。至於警方會否展開拘捕行動，他表示要提醒年輕人，指出社會出現不穩定徵兆，「唔通等汽油彈掟咗、等大學被人燒咗，我才出來？」

鄧炳強形容，有2019積極分子參與其中，手法亦與反修例示威相似，包括在「以反華為主」的社交平台策劃活動，又刻意找出矛盾、以大專院校為基地、用相同道具，估計稍後會有人「作主題曲」、以假新聞抹黑中央，並佔領街頭及有大型暴動。他批評有人死心不息，若社會不想重回2019年的狀態，就必須防患未然，而大專院校管理層有責任防止違法事件發生。鄧炳強又稱明白青年愛國，但不應被人煽動，強調警方必定嚴正執法。

新華社昨（29日）報道，中央政法委書記陳文清周一主持召開中央政法委員會全體會議，傳達中共中央近期決策部署，強調堅決維護國家安全和社會穩定，「要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為。」

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新思維立法會議員狄志遠質疑，將香港學生近期的行動定性為顏色革命是「過度演繹」，指出內地示威主要抗議防疫措施，多個省市亦對民眾訴求有正面回應。他強調《基本法》保障遊行示威權利，促請政府與學生多溝通。