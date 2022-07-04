議員促港鐵向管理層發放薪酬時考慮事故責任　林世雄指會向港鐵董事局反映 (14:07)

新民黨立法會議員李梓敬在會上提出，應調整港鐵事故罰款機制，並建議當局要求港鐵按嚴重事故責任，考慮向管理層發放與表現掛鈎的薪酬。林世雄表示，當局有一直監察港鐵服務表現，包括每年機電工程處有恆常檢查，以及定期聽取港鐵工作報告等。他稱會向港鐵董事局反映相關建議，在發放管理層薪酬時考慮相關事故責任。

林世雄又表示，對於本月港鐵荃灣線油麻地站列車脫軌甩門事故，當局已要求港鐵在兩個月內提交詳細及改善報告，他亦關注近期發生站內扶手電梯「炒梯」事故，會加強公眾教育，避免同類事故發生。他亦指，港鐵一直保持穩定表現，而每年8分鐘以上列車延誤次數少，但強調當局會加強監察港鐵服務表現。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓則認為，近年港鐵列車服務發生多次事故，與舊有鐵路設施老化及維修不足有關，而當局與港鐵正規劃7至8條新鐵路，質疑港鐵會否「貪新忘舊」，忽略現有鐵路和設施的保養工作。林世雄表示，港鐵董事局有政府官員評估港鐵服務表現，機電署亦會以「風險為本」工作，主動巡查鐵路及保障設施安全。他又指，當局會督促港鐵加強維修及保養鐵路工作，包括預防性維修等，以及利用人工智能監察工作，以提高鐵路安全。

至於港鐵在2015年已購買93列俗稱Q車的新列車，2018年已陸續抵港，實政圓桌立法會議員田北辰指，新列車車門使用不鏽鋼質料及滑動式設計，比現時M車脫軌甩門的機會低，他質疑為何不加快更換新列車速度，指「有咩緊要過安全」。林世雄表示，按原有計劃，裝有新信號的Q車會隨市區線信號系統的更新工作，分批投入服務，但相關更新工作延誤，導致更換新列車計劃要順延。

他亦表示，為加快新列車可投入服務，港鐵已與列車供應商調整新列車部分設計及硬件，例如在新列車安裝現有信號系統等，又指新列車投入服務前，須作一系列詳細檢查，當局會督促港鐵穩步推進列車更換工作。他又表示，目前計劃有3列及10年新列車將於今年內和明年，分別在觀塘線投入服務，另有15列新列車在2024至2025投入服務，而訂購的93列Q車中有17列已抵港，其餘列車會陸續付運。