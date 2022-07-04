梁愛詩認撰文撐終院裁決質疑釋法「釋哪一條？」　回應查詢時補充不反對釋法 (13:00)

終審法院駁回律政司挑戰英國御狀Tim Owen代表黎智英後，特區政府建議向人大常委會提請釋法。法律界流傳一篇由前律政司長及基本法委員會前副主任梁愛詩撰寫的文章，稱同意終院裁決，力陳應按本地現有法律程序處理海外大律師來港，並反問有指英國律師不懂國安法，「香港大律師又有多少經驗？」她文末亦反問「有人要求釋法。釋哪一條？」本報李先知專欄證實，文章確由梁愛詩撰寫。梁愛詩亦補充，「只就現行國安法條文支持終審法院裁決，沒有反對釋法，也沒有向北京反映任何意見」。
聞風筆動：梁愛詩有感而發 撐終院裁決沒有反對釋法 ／文：李先知
梁愛詩以〈支持終審法院在黎智英案的裁決〉為題撰文，文章於終院裁決後，至特首李家超宣布釋法前傳出。她稱同意終院拒絕政府上訴裁決，但補充當時未讀判辭，她提到香港法庭對聘請外國大律師來港參與訴訟已有一套成熟原則，認為應以本地法律辦理。
梁愛詩亦認為，在文中反駁「有人謂英國律師對香港維護國家安全法不懂也沒有經驗，香港大律師又有多少經驗？」、「《基本法》是中國特色社會主義法律，香港律師又有多少理解？」她指出，其他國家的國安法案件總比香港多，若法庭認為案中律師合資格，沒有理由反對；而且香港回歸25年來已經累積不少案例，有些還有海外大律師參考。