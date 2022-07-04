梁愛詩認撰文撐終院裁決質疑釋法「釋哪一條？」　回應查詢時補充不反對釋法 (13:00)

聞風筆動：梁愛詩有感而發 撐終院裁決沒有反對釋法 ／文：李先知

梁愛詩以〈支持終審法院在黎智英案的裁決〉為題撰文，文章於終院裁決後，至特首李家超宣布釋法前傳出。她稱同意終院拒絕政府上訴裁決，但補充當時未讀判辭，她提到香港法庭對聘請外國大律師來港參與訴訟已有一套成熟原則，認為應以本地法律辦理。

梁愛詩亦認為，在文中反駁「有人謂英國律師對香港維護國家安全法不懂也沒有經驗，香港大律師又有多少經驗？」、「《基本法》是中國特色社會主義法律，香港律師又有多少理解？」她指出，其他國家的國安法案件總比香港多，若法庭認為案中律師合資格，沒有理由反對；而且香港回歸25年來已經累積不少案例，有些還有海外大律師參考。