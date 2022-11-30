涉助刺警男友離港案　27歲女被判妨礙司法公正罪成 (12:39)

本案被告為培訓生張芷程（27歲），她是工程師黃鈞華（26歲）的女友；控方指，前年7月1日下午約4時，銅鑼灣區發生暴動期間，黃襲撃警員後逃離現場，張不斷尋找航班資料，黃最後購買當晚11時55分前往倫敦的機票，翌日凌晨在機上被捕。警方在7月9日拘捕張，在其辦公室電腦發現一系列瀏覽記錄。

法官指，張在前年7月1至3日沒有上班，按專家證人所言，必然是有其他電子裝置如手提電話用作瀏覽，繼而同步地在辦公室電腦上顯示紀錄。而黃被捕後，張的電腦仍有瀏覽紀錄，可見是張的瀏覽。

至於辯方稱，張根本不知悉黃曾犯案及需要潛逃，法官同意，即使再親密的夫妻關係，亦不會將所有事情向對方坦然相告，但當天黃襲撃警員後，張便開始搜尋機票，二人多次通電話，黃購買當晚離港的機票後，他們在餐廳會合，又一同前往機場，張事後再替黃購買機票日後由倫敦飛往台北，若張稱不知道為何黃要突然離港，實在難以接納。

法官續指，張事後購買前往台北再到倫敦的機票，向公司請假及改用新電話，當黃保釋被拒，她未有如期前往台北，反而將預訂機票的相片刪除，可見她完全知道其行為是妨礙司法公正，卻意圖為之。