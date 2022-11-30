海富苑謀殺案被捕男疑同住事主搭上女友　爭執後淋通渠水斬10多刀 (10:37)

旺角警區助理指揮官（刑事）警司程知仁今（30日）凌晨交代案情，指案發於昨傍晚約6時22分，警方接獲一名女子報案，指單位外有人大呼救命。約5分鐘後，警方到場發現一名男子倒臥走廊，身上有多處刀傷及懷疑由腐蝕性液體造成的燒傷，立即將他送院搶救，至晚上7時10分證實不治。

警方於調查期間，接獲另一男子、即案中疑兇報案，他聲稱較早時殺害事主，警員立即到事發單位並破門入屋，發現他危坐窗邊企圖跳樓，消防及警方談判專家到場，疑兇其後由消防員救回，當時疑兇情緒激動，身上亦有懷疑由腐蝕性液體造成的燒傷，遂將他送院搶救，目前情况危殆。

經初步調查，警方指男事主與疑兇為朋友關係，事主較早時在疑兇家中暫住，案發時事主被指與疑兇女友有曖昧關係，當時單位內只有兩人，兩人激烈爭執，疑兇向事主淋潑腐蝕性液體，事主逃出單位走到走廊，後被疑兇從後用刀襲擊致死。

警方在事主倒臥位置，發現一把長約30厘米生果刀，亦發現5個已用過的通渠水樽，每樽800毫升。經法醫初步檢驗，死者身上有10多處刀傷，包括兩邊頸部、肩膊及前臂，其中頸部每邊約有5至6厘米刀傷，身上亦有大範圍燒傷痕跡，相信由腐蝕性液體造成，詳細死因仍有待解剖確定。至於疑兇身上有懷疑被通渠水造成的燒傷痕迹，警方正調查他是否曾經飲用，他涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。案件列作謀殺及企圖自殺，交由旺角警區重案組跟進。