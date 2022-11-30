國安案列「情節嚴重」失認罪減刑　呂世瑜提上訴遭駁回須服畢5年刑期 (11:18)

呂世瑜（25歲）承認的煽動分裂國家罪設刑期分級制，「情節嚴重」者須處5至10年刑期。本案爭議5年最低刑期是約束最終刑罰，或僅限制量刑起點。上訴庭認為，國安法立法的首要目的，是有效懲治危害國安的行為，故本地的判刑法律，必須以維護國安的目的，與國安法並行，遇有不一致之處，則優先採用國安法條文。

上訴庭續指，條文列明「情節嚴重」者須處5至10年刑罰，可見法律草擬者為了達致上述的首要目的，判斷刑罰須反映案情的嚴重性，故此5年的最低刑期屬強制性，「無論法庭因為求情理由給予多少寛減，最終判刑都不可低於5年的最低刑期」。

另一爭議點是國安法33條列出的三種減刑因素，即自動放棄犯罪、自動投案、揭發他人犯罪行為，是否已「盡列無遺」。上訴庭認為，法例僅指明三項條件是「有意為之」，反映法律草擬者只視這些求情因素有效，容許減刑至低於最低刑罰，包括認罪等其他求情因素不適用；第33條用字淺白、毫不含糊，「自動投案」應是被告出庭前的行為，若說審訊時認罪亦涵蓋在內，「則未免過於牽強」。

判辭亦特別回應律政司引用內地法律書籍《刑法條文理解適用與司法實務全書》。上訴庭認為國安法是在香港實施的全國性法律，地位特殊，參閱相關內地法律協助詮釋屬恰當。惟律政司在庭上未能清楚解釋援引該內地書籍的理據，故本案毋須考慮律政司呈遞的內地書籍。