油麻地有人悼念烏魯木齊火災被警方截查　港大有人唱「國際歌」 (21:20)

他們其後從休憩公園出發，沿上海街遊走，晚上約8時50分，大批警員到場，並在永星里及上海街交界處的行人路拉起封鎖線，截查約7名穿著黑衣的女子。警員又搜查她們的背包，並搜出白紙及寫有文字的紙張。晚上9時35分，被截查者均可離開。

另外，香港大學今（29日）再有人發起活動，網上有帖文呼籲學生在校園參與集會悼念，並在校呼叫「不要核酸要吃飯」、「不要封控要自由」等口號，更一度唱出「國際歌」。有校內學生響應活動，用白紙寫上「11.24 R.I.P」抗議字句，並將蠟光、鮮花放在地面。

傍晚6時許，一名內地女生先在香港大學百週年花園校名牆高舉黑字的紙張，紙上以簡體字寫有「境內勢力 濫用公權力」、「拒絕新冠恐慌」的字句，腳底下放下小燭光，期間她高呼「不獨裁 要民主」、「不要民革要改革」、「No PCR test 」等口號，有人經過時呼喊「We support you 」；其後再有約10名疑為學生加入活動，一同高舉白紙，強調自己是中國公民，不是境外勢力，指中國應該有不一樣的聲音。抗議期間疑有保安拍攝示威者，先要他們出示證明以確定其為港大學生身份，再要求他們吹熄蠟燭。此時，有示威學生情緒激動，不斷指「學校應該保護學生」、「學生冇錯」，保安未有進一步行動。

從廣東來港的26歲交換生Zoey 表示活動是自發的，沒有組織性，希望透過活動改變防疫政策。她直言擔心活動後自己會被人跟蹤，與內地家人已有兩年沒有見面，本來打算回內地看父母，「不過現在情況能不能回去是個問題」。她指父母知悉她參與集會，雖然擔心，但表示「這是你自己的責任，還是要學會保護自己」。

另一名來港7年的港大學生孫小姐亦有參與集會，她表示看到新聞感到非常痛心，她解釋其父母身處內地，「我會諗到如果係我爸爸媽媽我會點算呢」。她表示怕受到學校處分，但稱「如果學校因為咁處分我，宜間學校就唔係好學校」。她提到單次活動是不會有直接影響，但若其他人因她的行動而站起來，則可喚起他人對議題關注，就可以「make a difference」。她指自己後悔2019年未有參與本港示威活動，「個陣我可以理解你咁樣做，但我覺得好似同我無關」。

港大內地生Qing 昨日亦有出席中環的集會，而今在社交媒體看到集會訊息，故到場聲援。她直言烏魯木齊火災是由防疫封控所致，「他們本來有逃生的機會」，又指疫情被妖魔化，「大家覺得是天大事情，比人命還大」，自己希望透過聲援，達至口號的內容，但是深明全面解控是不可能，「（當局）很難承認自己錯了」。