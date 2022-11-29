兩長者墮電騙失9萬　警拘20歲無業男 (17:51)

沙田警區重案組督察呂永瑜稱，上周六（26日）一名83歲男長者接獲自稱是其兒子電話，表示干犯了刑事罪，要求給予7萬元保釋金，並囑到住所附近的公園交與來人。事主交款後與家人聯絡，才知受騙報警求助。呂永瑜續稱，至昨（28日）同一騙徒以同樣手法，向事主索取更多保釋金，事主假意答允並報案。警方部署行動，當日下午2時「以欺騙手段取得財產」罪名拘捕一名20歲姓吳無業男子，經扣留查訊後，懷疑疑犯與本月10日黃大仙區另一宗同類型案件有關，該案中一名78歲女長者損失兩萬元。

警方調查顯示，詐騙集團在社交平台招聘「死士」或透過黑社會物識搵快錢人士，以2000至4000元代價，讓死士與事主接頭收取騙款。呂永瑜指出，今年的11個月內，單在沙田區涉及長者騙案達90宗，涉及金額3000萬元。單一最大宗涉及假冒官員案，涉款1.4千萬元。他呼籲市民，特別是長者，如接獲陌生或可疑電話切勿隨意相信，要核實對方身份，遇有疑問聯絡家人或致電防騙熱線18222求助。