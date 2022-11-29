23歲男非禮10歲胞妹認罪求情稱因好奇及溺愛而犯案　官表明不接納 (18:20)

辯方求情稱，代號PTF的被告（現23歲）為水吧職員，被告讀畢高級文憑後欲進修，但因本案還押未能成事。辯方續指，被告初來港未能適應，對父母威嚴的管教模式感無助及壓力，遂將感情及注意力投射至妹妹X身上。X對性感到好奇，被告因溺愛X犯下本案。惟王官質疑，被告利用事主的無知獲取性滿足，表明不接納此項陳辭。

案情指，2021年7月29日晚上，X拒絕被告的性要求遂向母親投訴，被告承認曾摸X私處。案件其後報警處理，並揭發3次非禮事件。X於錄影會面中透露，2016年11月22日至2017年8月31日某日，被告與X坐在床上，並用手指摸X的私處，首次侵犯她。

被告警誡下則稱，2021年6月某日晚上，X原本玩電話，其後她拉高上衣，露出乳房。被告叫X穿好衣服，否則會摸她。X質疑被告不敢摸她，被告遂幫X拉下上衣，X則捉著被告的左手摸其乳房。另於7月某日，被告與X同睡，X捉著被告的左手摸其私處，被告更伸手入X的短褲及內褲摸其外陰。