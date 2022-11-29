巴裔律師涉誤導警員罪脫　官指被告或誇大但未必有意誤導警方 (18:16)

審訊透露，被告周祖樑（42歲）當日與警員在警署的訓示室爭執，後來有警員將被告帶走，一同乘搭升降機離開。被告早前自辯表示，他曾經情緒失控，遭警員按肩膊和以粗言指罵等，事後向警察投訴課投訴。警察投訴課接手調查後，認為被告的說法不實，因此控告他明知地誤導警員罪。

溫官裁決指，當日在場的警員供稱被告單方面挑起爭執，但同時在場的傳譯員表示雙方都有爭吵，法庭不能安心接納警員的供辭。溫官提及，閉路電視片段顯示警署升降機內的空間甚大，惟兩名警員與被告肩並肩站立，警員看似在押送疑犯，舉動「有點奇怪」。溫官認為，雖然警員否認有意站近被告，但不能肯定警員說出完整的真相。

溫官又指，閉路電視鏡頭拍到數人步出升降機的情况，但當中有一秒片段缺失，不能肯定警員是否有意與被告發生碰撞或身體接觸，被告所言可能屬實。溫官又稱，被告作為投訴人，只想向警察投訴課說出自己的完整經歷，即使陳述有扭曲和不準確之處，可能基於被告的個人感受和偏見，並非刻意誤導警方。溫官舉例指，被告和警員經過激烈爭吵，被告可能使用較強烈的字眼，將警員拍肩說成「大力按肩」，但不代表被告肯定自己陳述有誤，故裁定被告罪脫。