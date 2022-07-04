政府料建簡約公屋共須逾260億元　先選址屯門、元朗等四地　料首批約兩年多後落成 (18:06)

其中屯門第3A區佔地0.8公頃，並鄰近輕鐵青松站；屯門第54區佔地2.6公頃，鄰近欣田邨；上水蓮塘尾佔地約2.8公頃，及元朗攸壆路佔地8.9公頃，為四幅用地中選址最大。政府又指，簡約公屋租金初步預計約為570元至 2650元，市區簡約公屋約300平方呎的單位租金預計約為2390元、新界區同樣面積的簡約公屋單位租金則預計為約1580元。

房屋局指，簡約公屋的建築期一般大約為1至2年多，並視乎樓層數目及需否進行打樁工程。按目前估算，建築署會在2023/24 年度正式開展建築工程，首批逾1000個「簡約公屋」單位預計最快可在2024/25年度落成，其餘單位則分別會在 2025/26 及2026/27 年度分階段落成。

至於編配單位方面，房委會將主動發信予所有合資格的申請者，邀請他們申請入住「簡約公屋」。

此外，為達成5年興建3萬個簡約公屋單位，房屋局指有急切需要開設兩個首長級編外職位，其中包括一個首長級丙級政務官編外職位，為期三年，至2026年3月31日；以及一個主管級專業職系人員編外職位，為期七年，直至2030年3月31日。