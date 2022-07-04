8.18流水式集會案上訴　上訴方指集會不涉暴力　不應過份限制集會自由 (17:20)

上訴人黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘經審訊後定罪，其中吳靄儀、何俊仁、李柱銘獲判緩刑，7人皆不服定罪上訴，已服畢刑期的4人另就刑期上訴；同案認罪的區諾軒、梁耀忠則沒有上訴。黎智英獲法官批准，今天毋須到庭應訊。

代表黎智英的資深大律師余若薇陳辭指，上級法院案例顯示，若法庭要限制人權，限制的範圍不應過寛。律政司呈上禁蒙面法的案例，指出和平示威隨時可演變成暴力，難以劃出界線。但余反駁，本案不曾出現任何暴力，各被告甚至是在事發8個月後才被捕，法庭有足夠機會評估案中的集會有否演變成暴力。

原審區院法官胡雅文在判辭中，指各被告帶領群眾沿民陣原定的路線遊行，具「象徵（symbolic）」意義，刻意違抗警方反對集會的決定。余若薇稱當日行為確實具「象徵」意義，因民陣預料情况可能混亂，故邀請議員維持和平及協助群眾，形容如同學校邀請主禮嘉賓主持典禮，不等於該嘉賓是典禮的組織者，重申「流水式」的要旨是疏散群眾而非違抗警方。

另外，今晨約11時，一名旁聽人士在本案的延伸庭拍攝聆訊直播畫面，被法庭保安員帶走。主審上訴庭副庭長麥機智表示，該男子已將相片傳送出去，並附以文字描述，但不會談論是甚麼描述，將轉交警方跟進。