59歲男認11年前與時任女友13歲胞妹性交　求情稱曾有計劃與事主結婚 (17:16)

辯方求情稱，被告李廷川（現59歲）患老人痴呆症，須定時覆診；事主X因不出庭作供，控方曾一度不提證供起訴，不過案件其後繼續檢控，冀法庭考慮被告被捕至今5年，承受不少壓力，酌情輕判。

案情指，被告於2010年經當時的女朋友Y、即事主X的姐姐介紹下認識13歲的X。被告由2011年4月起受Y所託，教X游泳及音樂，被告會駕車接載X從西灣河寓所到荔枝角公園游泳池上課，下課後則送她返回寓所。

4項控罪均發生於2011年6月1日至7月31日期間。有次游泳課後，被告駕車接載X回家時，將左手伸進X的短褲內，觸摸其陰部8至10秒。另被告曾與X在大浪灣泳灘游泳時，隔着X的泳衣觸摸其私處約5至6分鐘。

餘下兩項控罪則指，被告在柴灣祥利工業大廈的辦公室內教X口交，並吮X的手指作示範，然後X幫被告口交。另被告在旺角的寓所內與X非法性交，被告先擁抱和親吻她，及後他躺在地上，著X坐上其身上。被告過程中沒有使用避孕套，並有射精。

被告於2017年7月3日被捕，警誡下承認控罪，並指他自2011年4月或5月起對X產生感情，同年與X成為情侶。