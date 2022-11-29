前港姐冠軍胞妹疑將貓放入洗衣機上訴得直罪脫　官指或非被告按掣開機 (16:12)

上訴人黃綺婷（28歲）已完成80小時社服令。上訴聆訊時，律政司提及若法官判原審裁判官出錯，可能要求發還案件重審。

高院法官黃崇厚總結案情指，上訴人在案件原審時親自作供，稱一名為Yan的友人案發時在她家中留宿，Yan在她洗澡時攝錄片段並傳送給她，她發現貓隻沒有異樣，身體亦沒有濕，片段可見洗衣機的內筒沒有轉動，洗衣機門沒鎖上，故她相信片段是虛假的，並將片段上載至社交媒體。上訴人又稱，片段中按下洗衣機鍵的手不是她的。

黃官在判辭中指出，原審暫委裁判官馮念偉在裁決中，提及辯方沒有任何客觀佐證支持上述辯方案情，及會以「相對可能性」標準評估其證供。黃官認為「這明顯令人擔心」裁判官未能準確掌握涉及的法律原則，未能同意其裁斷穩妥，考慮裁判官在評估上訴人的開脫證辭時有誤，從根本影響定罪裁決穩妥與否，故裁定上訴得直，撤銷定罪。