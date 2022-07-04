攝影師涉拍攝便衣警被控非法集結上訴得直　律政司終院上訴指行為有犯罪意圖或涉起底 (16:05)

案件由首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛及林文瀚、非常任法官賀輔明審理。

上訴方律政司代表、署理助理刑事檢控專員張卓勤陳辭指，原訟庭維持原審裁判官的事實裁斷，即答辯人行為具挑撥性及是集會組成人，但認為證據不足以推論指證他有參與意圖，故爭議原訟庭錯誤引用盧健民案的法律原則撤銷控罪，導致實質和嚴重不公。張卓勤續指，答辯人拍攝警員時有人高叫口號，他完全知悉周圍人士組成非法集結，有犯罪意圖並滿足控罪元素，包括令他人害怕。

首席法官張舉能問及，如何區分某人純粹為傳媒採訪抑或進行受禁行為，張卓勤表示要視乎案發情况，即使有人正在採訪，他亦可同時參與非法集結。張卓勤又指，當時有人叫警員名字，藉此起底，邀請法庭考慮上述因素，指原訟庭錯誤引用法律原則，要求裁定答辯人罪成及須要服刑。

代表答辯人蔡健瑜（37歲）的資深大律師蔡維邦則指，雖然答辯人身處現場，但強調他無意圖參與非法集結，重申原訟庭已裁定未能在毫無合理疑點下證明他犯案，而他僅是拍攝記錄香港發生的事。非常任法官賀輔明問及，答辯人針對警員拍攝的原因，蔡維邦解釋，當時社會關注警員不當執法。