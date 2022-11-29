李家超稱律政司將申押後審黎智英案　被問是否對黎智英不公無直接回應 (10:08)

他認為中央會高度重視及盡快處理，強調釋法後才審理案件為最適合，亦符合案件及整體法制利益。至於釋法具體涉及哪一條《國安法》條文，李家超則稱今次只要求解釋一條問題，即「沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師能否以任何形式參與處理危害國家安全案件工作」，最終如何處理將由人大常委會決定。

李家超重申，釋法請求只針對相關沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師可否參與處理危害國家安全案件工作，而英國御用大律師Tim Owen申請為黎智英抗辯，屬《國安法》案件中第一次出現的情況，重申其他有本地執業資格的海外律師則不受影響。

李家超指，尊重法庭按法律原則以處理案件及取納證據，但考慮本港維護國家安全的憲制角色及問題重要性，故提出相關釋法請求。他又表示，若中央接納相關釋法請求，認為可完善及長遠鞏固維護國安法律機制。