警尖沙咀酒店破「高鐘妹」賣淫集團 拘17女包括俄羅斯、日本籍 (23:09)

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫透露，警方一個月前鎖定一個跨境非法賣淫集團，知悉該集團成員遠赴東歐、日本及內地，招攬一些性工作者定期來港賣淫，並以一條龍方式接應她們來港入住酒店及提供日常所需。鍾雅倫指，集團利用社交媒體軟件，開設多個加密平台接客，向嫖客提供妓女，收費由1000至6000元港幣不等，其中以俄羅斯、日本性工作者價高。她們大部份以旅遊簽證入境，逗留時間短暫，故轉換頻密。據了解，集團在社交平台標榜「高鐘妹」作招徠吸客。

警方調查顯示，集團以酒店房間為指揮中心，安排嫖客與妓女在酒店交易。鍾雅倫稱，行動中共拘捕17名女子，包括一名持本港身份證女子、一名持護照內地女子，相信是集團骨幹成員，涉嫌操控女子賣淫；另外兩名俄羅斯、兩名日本及11名內地女子則涉嫌違反逗留條件。警方相信集團有黑社會背景。據了解，其中一內地女子快測呈陽性，其後確診入院接受治理。