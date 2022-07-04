中大、中環各有人聲援內地示威　中環警方警告違限聚　中大保安問誰是負責人 (20:30)

來港約3年的上海人James表示，於網上看到號召而到場，他稱一直對內地防疫政策有意見，其家人亦長期被封控，希望透過獻花及舉白紙悼念死難者及支持內地示威者。他認為內地不應再堅持「動態清零」，形容並不現實。

至於在中文大學，晚上約7時約有百多人聚集於中大民主牆，有人獻上鮮花，以及用蠟燭砌成「1124」字樣。他們高舉白紙及文宣，又用普通話呼叫口號，包括「不要核酸，要食飯」、「不要文革、要改革」，「不做奴才，做公民」。

現場有數名保安人員，有保安員手持攝影機拍攝在場人士，另有保安員一度走入問參與者「你係唔係負責人？」有在現場派發白紙的參與者表示，據其了解發起者是內地生，他則自發在場派發白紙，不清楚發起人是否在場。晚上約7時半起，參加者逐漸離開，保安人員繼續在現場看守，未見有警員到場。

另外，人稱「王婆婆」的王鳳瑤到中環聲援期間，疑被一男子推倒，需要在場警員協助並召救護車，該名男子被警員帶上警車。