警深水埗反「搵快錢」拘10人 (18:27)

被捕10人包括8名21至82歲男子，當中有6名本地人，一名印度及一名巴基斯坦裔人，另有一名55歲越南裔女子及一名28歲本地女子，部分人持行街紙，涉嫌盜竊、以欺騙手段取得財產、行劫、爆竊及扒竊。其中4人被暫控盜竊罪、一人被暫控入屋犯法罪、一人被暫控以欺騙手段取得財產罪，兩人獲准保釋，另兩人仍被扣查。

警方指，涉案「搵快錢」罪行包括店舖盜竊，賊人會在超市、便利店或士多，並會「聲東擊西」，要求店員從貨架或貨倉取大量貨物，趁店員未有為意時，偷走其他物品，如大量香煙或午餐肉等，最高涉款3.6萬。至於扒竊案，賊人會看準人多擠迫的店舖或排檔，趁顧客揀選貨物時，趁機打開手袋或背囊，偷取財物。而地盤盜竊，賊人會揀選低設防地盤，爬入圍板，偷取裝修工具或物料變賣圖利，最高涉款4萬。

另外賊人亦會針對區內屋邨，一些習慣不關門或不關鐵閘的長者，入屋盜竊。而電騙方面，騙徒會先致電長者，訛稱為其子女，並指自己改了電話號碼，數天後再致電，訛稱自己被捕，需要籌集保釋金，並會相約長者當面交收，或上門收取保釋金，最高涉款5萬。其中一案中事主收到相關來電後報案，警方部署拘捕一人，事主避免損失10萬。