涉民陣遊行當日藏對講機斧頭等　4人認罪分別囚12周至15個月 (18:25)

被告陳良新（現年71歲，下同）、余敬邦（62歲）、繆日謙（34歲） 及甄淑儀（33歲）承認設置或維持任何電訊設施罪。繆日謙另承認無牌管有無線電通訊器具罪，以及被裁定管有攻擊性武器和管有仿製火器兩罪成，即涉管有一支鐳射筆、6把摺刀、4把斧頭和一支氣槍等。

劉官引述求情指，陳已退休及患有淋巴腫瘤，他需照顧使用柺杖的妻子，他持有無線電牌照，並獲業餘無線電前會長為他寫求情信；余退休前從事電訊，作出專業貢獻，事後他被起底貼街招和人身攻擊，感困擾和內疚。繆因本案失去任職8年鐘表工作，令家庭承受經濟壓力，其母親早前患上胰臟癌；而甄協助控方錄取的無損權益口供指證繆。

劉官判刑指，涉案無線電覆蓋港九地區，超出民陣合法集會範圍，首三名被告在群組討論和前線手足聯絡，被告必然知悉及預期有關信息會被轉發，激烈和暴力示威者或因而影響警方部署，與他們所聲稱動機是方便市民和平疏散，以及協助急救人員並不相符。

至於甄淑儀沒討論及不知情，但她容許份屬好友的被告，在其房間設置如廣播室的無線電設施非法運作。陳和余因認罪和年長初犯等獲減刑，各被判囚5個月；協助指證繆的甄獲扣減4成半刑期，被判囚12周；繆則被判囚15個月。