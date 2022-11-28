女護士迷暈兼刀刺前男友　認罪候判 (18:08)

年輕診所女護士去年初與拍拖七年的同居男友分手，到單位收拾個人物品時，遞上一支自製混入安眠藥的檸檬茶予前男友，對方飲用後感暈眩，她突以生果刀刺向對方頸部，雙方糾纏間，她又以刀自捅腹部；女護士事後被捕，今（28日）於區域法院承認一項有意圖而傷人罪名，還押至12月9日判刑。辯方求情時強調她只是案發時看到舊愛的新銀包有事主與女同事的合照，一時衝動下犯事。
認罪的被告區淑琳（現年28歲），被指於去年3月11日在觀塘協和街合和大廈一單位，意圖使姓歐事主身體受嚴重傷害而非法及意傷害他。
辯方求情時指出，被告與事主相約戀七年，其中兩年同居，惟因婚禮安排及價值觀而沒有結婚，並強調被告案發後被診斷嚴重抑鬱，過去曾數度以割腕及電線纏頸等方法自殺；她當時只是一時衝動犯事。不過法官質疑被告作為護士，應知道刺頸行為會導致致命嚴重傷勢，甚至死亡。
法官表示，雖然外人難以評論兩人關係，同情被告的處景，但法庭必須向公眾明確指出，不能因為私人糾紛而訴諸於暴力；並下令先索取被告的心理及精神報告再作判刑。
案情指，被告與事主於去年2月分手後並搬離涉案單位。去年3月11日早上，被告以收拾個人物品返回上址，並遞上一支自家制檸檬茶予事主。事主飲用後感到暈眩，嘔吐後坐在電腦椅休息時，突感到左頸劇痛及流血，看到被告站在他左邊。他一邊按着傷口，一邊與被告糾纏，最終被告右手上的生果刀跌在地上。
事主將被告撞向電腦枱，並即時報警；此時見到被告臥在地上，腹部流血。被告在醫院被捕，被告則送院後發現左頸、手指有裂傷。