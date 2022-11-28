女護士迷暈兼刀刺前男友　認罪候判 (18:08)

認罪的被告區淑琳（現年28歲），被指於去年3月11日在觀塘協和街合和大廈一單位，意圖使姓歐事主身體受嚴重傷害而非法及意傷害他。

辯方求情時指出，被告與事主相約戀七年，其中兩年同居，惟因婚禮安排及價值觀而沒有結婚，並強調被告案發後被診斷嚴重抑鬱，過去曾數度以割腕及電線纏頸等方法自殺；她當時只是一時衝動犯事。不過法官質疑被告作為護士，應知道刺頸行為會導致致命嚴重傷勢，甚至死亡。

法官表示，雖然外人難以評論兩人關係，同情被告的處景，但法庭必須向公眾明確指出，不能因為私人糾紛而訴諸於暴力；並下令先索取被告的心理及精神報告再作判刑。

案情指，被告與事主於去年2月分手後並搬離涉案單位。去年3月11日早上，被告以收拾個人物品返回上址，並遞上一支自家制檸檬茶予事主。事主飲用後感到暈眩，嘔吐後坐在電腦椅休息時，突感到左頸劇痛及流血，看到被告站在他左邊。他一邊按着傷口，一邊與被告糾纏，最終被告右手上的生果刀跌在地上。

事主將被告撞向電腦枱，並即時報警；此時見到被告臥在地上，腹部流血。被告在醫院被捕，被告則送院後發現左頸、手指有裂傷。