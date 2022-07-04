譚耀宗稱對終院裁決感失望　指釋法與否由人大常委會決定　梁美芬：拭目以待 (18:20)

日前譚耀宗表明，國安法案件不應容許外國律師代理，若情况不得以改變，「唯有由人大常委會釋法調整」。人大常委會下一次會議在12月下旬，但黎智英案將於周四（12月1日）開審，問到一旦釋法，會否召開緊急會議等，譚耀宗稱，一切由人大委員長決定，現階段人大常委會以什麼方式、如何回應事件，未有定案。

基本法委員會委員梁美芬於判決後指，若人大常委會與終審法院對法律看法有分歧，最終決定權在人大常委會，又指若判決造成缺口，例如洩露國家機密等情况，同時影響日後大部分案件，人大常委會將會研究。被問今次案件會否引發釋法，梁美芬則稱「拭目以待」。

梁美芬又指，自《港區國安法》生效後，國際關係產生變化，指有外籍法官及律師赴港工作時受壓，令人憂慮當外籍律師處理敏感案件，如涉及勾結外國勢力或外國資金的案件時，會涉及利益衝突。

民建聯議員周浩鼎亦稱對終院判決感失望，認為會令公眾憂慮本港法院未能掌握國安法的立法原意、要旨及概念，甚至會否因而產生國家安全上的新缺口，指未來事態發展如何，他同稱「要拭目以待」。問到釋法與否，他說交給全國人大常委會判斷，若人大常委會認為有需要釋法，堵塞漏洞，他認為有必要。