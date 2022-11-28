涉向警擲汽水罐　懷孕7個月女子囚5個月 (16:44)

被告龐麗瑩（現年29歲）報稱無業。辯方庭上引述由被告母親、前夫和哥哥所寫的求情信，稱被告有愛心、樂於助人。被告於親撰的求情信表示，還押期間感受到家人支持，對她十分重要，她明白犯下本案對家人帶來不便，她亦珍惜自由的可貴。她現深感後悔，認為案發時應該可以處理得較好，懇請法庭輕判，讓她照顧長女和即將出生的次女。

施官判刑時指，被告於審訊後被定罪，雖然事件沒導致警員受傷，但當時正值反修例運動高峰期，被告公然投擲汽水罐是目無法紀。除了被告擲汽水罐，現場有人打警員，被告攜有雷射筆用作照射警員的風險亦高，為了予以阻嚇，判監無可避免。

施官就襲警罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪，分別以監禁9星期及4個半月為量刑起點，求情信反映被告已積極更生，就延誤檢控酌情減刑。施官考慮到整體量刑原則，認為兩罪相互加重罪責，遂將其中一個月分期執行，終判處監禁5個月。