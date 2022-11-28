梁美芬：談黎智英案提及釋法非施壓僅討論　政研會：應釋法或交內地審 (16:36)

梁美芬表示，過去人大常委會通常會就影響深遠的議題釋法，惟有時候人大常委會僅表達意見、不會釋法，例如2001年的莊豐源案。她重申人大常委會對《基本法》和《國安法》有解釋權，是香港法治一部分，不應以政治角度看待。

梁美芬和全國人大常委譚耀宗早前均提及人大常委會有機會釋法，被問是否變相向終院施壓，梁美芬稱過去就重大案件如居留權、剛果案、宣誓案等，由於牽涉重大公眾利益，社會均有廣泛討論，而《國安法》是適用於香港較新的全國性法律，社會討論法理問題很正常，「講法理問題，由人大常委會或一些很權威的人講，這是比較合理的交流方式。」

香港政研今午到終院請願，稱在網上收集逾6800名巿民聯署，要求人大釋法，禁止外籍法官及司法人員參與國安法審訊，並將去信港區人大要求釋法及研究將國安法審訊直接移師內地法院審訊。香港政研會總監鄺慧明表示，國安法涉及國家安全機密，如果有非中國籍司法人員參與，極有可能出現洩密風險，若國安處調查的過程、掌握的證據等洩露予「敵對外國政治勢力」，可能不利日後執法。

鄺慧明續質疑，參與國安法審訊的外國司法人員可能被其國家政府逼使，透露審訊證據的機密内容，而本地法律無法懲處這些違法行為，形容保密協議、專業操守將「形同虛設」。