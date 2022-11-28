7名民主派上訴8.18流水式集會案　稱原審錯誤理解「流水式」意思 (14:48)

代表上訴人黎智英的資深大律師余若薇陳辭指，原審區院法官胡雅文錯判「流水式」集會是各人蓄意違抗警方決定的計劃，而非疏散方式。余指出主辦的民陣早在警方反對集會前，已與警方商討「流水式」疏散群眾，反映「流水式」集會的目的是讓群眾散去。

余若薇續指，胡官斷定黎與其他被告有連繫（ties），但未能準確描述有何連繫。她舉例她與胞弟，即同場代表律政司的資深大律師余若海亦是「有連繫」，但這不代表他們知悉對方所為；無證據指黎與民陣有連繫，僅指證他支持民主，不足以證明他參與集會。

代表吳靄儀的資深大律師何沛謙則認為，法例針對在事前籌劃活動的「指定（designated）」組織者或其代理人，而本案一直由民陣召集人陳皓桓申請集會及與警方交涉，可見陳才是組織者，單憑被告曾與陳交談便指控被告是組織者，「遠遠不及」刑事審訊的舉證標準。

上訴人黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘經審訊後定罪，其中吳靄儀、何俊仁、李柱銘獲判緩刑，7人皆不服定罪上訴，已服畢刑期的4人另就刑期上訴；同案認罪的區諾軒、梁耀忠則沒有上訴。休庭前，黎智英向旁聽席揮手及竪起大拇指，梁國雄則高呼「公民抗命無罪」。