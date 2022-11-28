時任救護員示威時襲操普通話男　認暴動候判 (13:49)

被告歐陽俊輝（現30歲）時任救護員，他被捕後離職。被告被指在彌敦道與亞皆老街交界與其他人參與暴動；及有意圖而非法及惡意傷害楊學志。辯方求情指，事件屬於偶發，被告沒攜裝備或武器，僅赤手空拳施襲數下不多於一分鐘，強調其參與性低，他一時失去應有理智，於群情洶湧下才犯下影響一生的錯誤，令他無法繼續從事理想職業，他願意向事主賠償。

控方案情指，當晚200多人響應大三罷堵路，黑衣蒙面示威者手持雨傘等物品，有巴士遭破壞。約9時半，事主楊學志拍攝示威情况時，有人問他「你拍甚麼？」，事主以普通話回答「我沒拍甚麼！」事主被包圍受襲，有人嘗試搶其手機。當事主逃去，有示威者持鐵鎚、磚頭追上。

被告戴上灰色衛衣帽子，用右手打事主的頭部2下，雙手拳打其頭、頸部至少5下。事主滿頭浴血，他抱頭沿巴士外圍逃避示威者追打，惟再被包圍襲擊至不支倒地，其間有人開傘遮掩施襲過程。事主其後接受急救，他滿身鮮血和失去知覺。

事主的手機及500元現金等財物被人搶去。他同日送院治理，他的頭皮裂傷，右眼眶血腫及左手指骨折。警方翻查片段後上門拘捕被告。