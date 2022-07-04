涉社交媒體推廣非法賭博網站　7女「KOL」被捕　包括藝人貝依霖 (14:42)

警方新界南總區刑事部總督察陳家瑩表示，新界南總區刑事部於上周一（21日）起展開為期一周的反非法賭博行動，探員突擊搜查旺角、荃灣、將軍澳等全港多個處所，檢獲7部手機、一部平板電腦及手提電腦。行動中拘捕7人，當中兩人分別報稱為藝員及美容師，其餘均報稱無業，其中一人被揭使用他人照片開設社交媒體帳戶以吸引更多人注意。而涉「管有第一部毒藥」被捕的女子，曾在社交媒體發布售賣電子煙的訊息，警方將循非法售賣電子煙的方向進一步調查。

警方相信有不法分子疑利用KOL在網上的號召力，以金錢利誘他們在其公開社交平台推銷非法賭博網站。據悉，有關網站可予人非法投注足球、賽馬賽事及百家樂。警方提醒「推廣或便利收受賭注」，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年；另又強調根據《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》，本港全面禁止進口、推廣、售賣或因商業目的管有電子煙，違例者最高可處罰款5萬元及監禁6個月。