初選案袁嘉蔚爭議案情質疑部分內容僅屬意見　官拒修訂案情 (13:47)

聆訊由國安法指定法官陳慶偉、陳仲衡、陳嘉信處理。另余慧明、吳敏兒、吳政亨、黃之鋒、馮達浚、梁晃維、譚凱邦亦有列席旁聽。

代表袁嘉蔚的資深大律師祁志稱，就案情提出5項爭議，包括控方未有指明初選的協議、牽涉意見及翻譯等，但重申不須召開紐頓聆訊，冀可盡快判刑。祁志引述案情指出，立法會選舉落若沒有推遲，初選的串謀計劃會如期實施，嚴重影響政府運作及香港市民的生活，惟他表示此純屬假設及意見，不應視為案情。

另案情指，國安法生效後，眾被告未有退出初選，並按協議利用初選作為平台，進一步宣傳顛覆國家政權的議程。祁志稱，控方從未交代被告有何實質協議，且有被告對於國安法會否真正落實存疑，形容指控狡詐。案情又指，被告美化示威者及暴徒，惟祁志反駁，支持並不代表美化示威者。

代表控方的署理助理刑事檢控專員傅悅耳則稱，案情是有證據支持，詳細審視袁嘉蔚的申請後，不能同意作出修改，並指出部分內容牽涉其他被告，更獲他們同意案情。