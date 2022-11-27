本港多間大學學生悼念新疆大火死者　港大報警 (19:52)

警方表示，接獲港大保安報案，指有男子在校園貼告示，人員接報到場後，向相關人士稱他們張貼告示前應先問准校方。案件列作「雜項」，沒有人被捕。

港大校方回應，指傍晚時分，有人在校園內派發及張貼宣傳物品，稱保安人員向他們了解，他們拒絕透露是否港大學生和相關活動，指「保安人員擔心有公眾秩序問題，於是求警協助」。警員到場了解後，初步確認有關人士為學生後離開。學生其後亦自行離開。

另外，在香港科技大學，根據「科技大學學生會編輯委員會」報道，晚上9時多一批中國留學生在校園放下紙鶴及燃點蠟燭，拼出「1124」字樣，悼念日前新疆大火中逝世的死者。報道的相片展示，有人身穿防疫套裝，舉起「此內容因違規無法查看」的圖片。

新疆大火引發清華北大示威，有學生高呼「表達自由，民主法治」口號。繼南京傳媒學院學生昨（26日）晚聚會抗議後，網上傳出包括清華大學、北京大學、中山大學等十多間高校都有學生聚會表達不滿，其中清華大批學生在紫荊飯堂門口高呼「表達自由，民主法治」的口號，抗議政府的防疫措施。