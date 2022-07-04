調查指疫下五成高中學生補課兩小時　七成半對DSE無信心 (15:26)

協會於今年9月至10月期間，以網上問卷形式，訪問了510位中四至中六學生。調查結果顯示，有五成學生每日平均課後補課的時間為2小時，更有一成學生補課時間為3小時以上，當中有56%人會為補課感壓力。另有75%受訪高中生對應考DSE沒有信心，而他們最擔心的是英文科成績，逾七成人認為自己的英文口語能力下降。

協會發言人林栢勤分析指，學生過去兩年主要上網課，加上「大部份學生的原生家庭用中文為主」，平日在家缺少操練」，亦擔心臨場考試發揮不好。應屆DSE考生Aurora表示，他由中三開始上網課，到今年11月才恢復全日面授，因疫情下減少了面對面練習口語的機會，而且平日主要以中文溝通，他十分擔心自己的英語口語成績。Aurora指，現在除了學校的課外補課，他一周至少也會私補一個半小時英文。