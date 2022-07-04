調查指疫下五成高中學生補課兩小時　七成半對DSE無信心 (15:26)

新冠疫情持續近3年，其間學生斷斷續續停課、上網課、半日及全日面授，課堂時間不但縮短，還拖慢課程進度，令學生需要在課後補課。香港學術及教學交流協會（下稱協會）今（27日）公佈「疫情下高中學生精神壓力」調查，發現有七成半受訪學生對應考DSE沒有信心，當中亦有一半人平均每日課後補課兩小時。有應屆DSE考生表示疫情下長期只上半天課，令老師的教學進度受阻，須額外補課追趕課程，指「對每一科（的成績）都擔心」，惟有多自習。
協會於今年9月至10月期間，以網上問卷形式，訪問了510位中四至中六學生。調查結果顯示，有五成學生每日平均課後補課的時間為2小時，更有一成學生補課時間為3小時以上，當中有56%人會為補課感壓力。另有75%受訪高中生對應考DSE沒有信心，而他們最擔心的是英文科成績，逾七成人認為自己的英文口語能力下降。
協會發言人林栢勤分析指，學生過去兩年主要上網課，加上「大部份學生的原生家庭用中文為主」，平日在家缺少操練」，亦擔心臨場考試發揮不好。應屆DSE考生Aurora表示，他由中三開始上網課，到今年11月才恢復全日面授，因疫情下減少了面對面練習口語的機會，而且平日主要以中文溝通，他十分擔心自己的英語口語成績。Aurora指，現在除了學校的課外補課，他一周至少也會私補一個半小時英文。
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