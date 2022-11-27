國產Q-Train開行  「盛裝」鐵路迷高唱「很興奮」 (12:58)

港鐵今午表示，今天是市區線新列車首航日，第一列新列車於觀塘線服務乘客，今早運作大致暢順。

今早8時，彩虹站往調景嶺方向月台的車頭位置已聚集逾200人等候，期間鐵路迷大聲歌唱「Q-Train首開真的很興奮」，並在列車駛進月台時高舉相機和手機拍照，大呼「芝麻開門」。

港鐵2015年購入93列Q-Train，以逐步取代現時市區線所使用的英製港鐵現代化列車（俗稱M-Train）。

住屯門的鄭俊軒今早5時便出門前，7時已抵達彩虹站月台等待乘搭首班Q-Train。鄭表示首列列車很多人，他「差點被推倒」，也沒位置坐，未能感受新列車的人體工學設計座椅。他激動地說，新列車行車穩定，少噪音，不會似M-Train一樣「呼呼聲」。新列車的啟用意味舊英製列車將會逐步退役，鄭無奈表示「科技發展，肯定有些東西要遺棄」。

同樣是鐵路迷的林先生特意打扮，表示「要穿好一點，跟所有鐵路迷一起開辦這個盛宴」，更形容現場熱鬧得像維港的煙花匯演。他興奮指，新列車空間較多，「外表美觀得多」。他淡然指英製列車服務多年，也會為其退役感到唏噓。