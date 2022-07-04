涉8.11尖沙嘴衝突　1人認罪6人暴動罪成　下月10日判刑 (15:01)

被告依次為馬孝文（25歲）、鄭智健（22歲）、吳柏熹（22歲）、譚煒誠（23歲）、楊梓信（22歲）、陳振華（30歲）、陳嘉（32歲）、林祖童（22歲）。鄭早前承認暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪，還押候判。除林祖童外，其餘6人暴動罪成；馬孝文、陳嘉、林祖童另各被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，馬罪脫，餘下2人罪成。

法官林偉權裁決時指出，林祖童於較遠位置的覺士道與柯士甸道交界被捕，他可能正打算到現場，但控方未能證明林曾參與暴動，裁定他暴動罪脫。其餘6人攜有頭盔、泳鏡和防毒面罩等示威裝備，且警方衝前拘捕時，他們仍身在人群前方，故裁定他們知悉現場出現暴動仍選擇留下，鼓勵及支持暴動。

林官又拒納吳柏熹、譚煒誠及陳振華的作供，指不相信有人把泳鏡等物品，套在吳柏熹身上，以及有人向陳振華派發生理鹽水及防毒面罩。至於譚煒誠稱因頭皮發痛，所以戴上頭盔，林官直言說法荒謬。

另外，3人被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，林官指，控方未能證明馬孝文管有雷射筆，裁定他脫罪。至於陳嘉管有芥末噴劑，林官認為，芥末可刺激眼睛、灼傷皮膚，相信他有意圖使用；林祖童則管有兩支雷射筆，林官亦認為他有意圖或供他人使用，裁定罪成。