調查發現97%前線醫護在疫情間工作量增加　工會冀增聘人手及改善待遇 (14:50)

工會於本月7日至18日期間面向全港各區在職醫管局的前線會員進行電子問卷調查，共收回有效問卷892份，當中近7成受訪者屬支援職系，逾2成為護理職系員工。工會副主席吳偉玲表示，前線支援人員人手持續短缺，疫情期間部分人手被調配至新冠病毒個案病房，導致普通病毒人手不足。醫管局員工協會副財政主任蘇小紅現時在仁濟醫院工作，主要負責病牀的清潔及消毒。她表示，疫情後醫管局縮減其所負責病房的人手，由原本3至4人負責一個病房變至她一人負責整個病房，感嘆工作量過大，稱自己入行26年，「我經歷SARS，都未有咁嘅情緒」。

吳偉玲表示，醫管局聘請的支援外判主要負責清潔工作，醫護外判只能幫忙換尿片、餵食等工作，不能進行派藥等較為專業的工作，難減輕前線醫護及支援人員工作量。她又指，現時醫院病房緊張，療養醫院防疫過度，並稱她所屬的小欖醫院現時仍規定前線員工必須使用高規格防感染措施進行工作，包括須配戴N95，及進行高頻次的消毒等。

梁子穎認為，現時支援人員的新入職起薪約為1.2萬，較難吸引人才，而有員工假期每年10天，少於公務員的每年14天，又指本年度醫管局獲撥款921億元，卻使用撥款增加高層職位，質疑當局未善用撥款，出現「肥上瘦下」。他和工會向政府提出提升支援職系員工薪酬至1.5萬元、簡化招聘程序、增加假期等福利、每年加薪5%以及增加對支援職系員工報讀進修課程的資助等訴求。梁還表示會約見醫管局相關負責人。